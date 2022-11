"Ilary Blasi a cena con un nuovo cavaliere"

"Ilary Blasi esce con un altro uomo": così l'account social del settimanale Diva e Donna lancia il servizio dedicato ad una presunta nuova frequentazione della showgirl dopo la burrascosa fine del matrimonio con Francesco Totti.

Dalla comunicazione ufficiale della loro separazione, questa è la prima volta che il nome e il viso della conduttrice vengono affiancati a quelli di un uomo diverso dall'ex marito che, al contrario, fa ormai coppia fissa con la nuova compagna Noemi Bocchi. Ma chi è il misterioso "cavaliere" fotografato con Ilary? Al momento di lui si sa solo il nome e la professione: si chiama Edoardo e fa l'immobiliarista, anticipa la didascalia della pagina social che non aggiunge ulteriori dettagli.

La vita di Ilary Blasi dopo la rottura con Francesco Totti

La nota che comunicava la fine ufficiale del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti risale allo scorso luglio. Da allora la vita famigliare dei due ha occupato le cronache mediatiche dei mesi successivi, scandite dalle indiscrezioni su rancori personali, vendette reciproche anche sul lato economico, incontri segreti di lui con Noemi Bocchi oggi al suo fianco senza più misteri.

Dal canto suo Ilary Blasi non ha mai dato adito a pensare che anche per lei si sia aperto un nuovo capitolo sentimentale: attivissima sui social, in questo periodo si è sempre mostrata con i figli, le sorelle e le amiche, apparentemente serena in una routine da single che ha mostrato una certa ironia con il video girato davanti al negozio di Rolex, chiara frecciatina per l'ex marito, e il desiderio di valorizzare il suo fascino con scatti seducenti. Oggi il rapporto tra i due procede freddissimo per mezzo degli avvocati che portano avanti la separazione giudiziale.