Ilary Blasi e Chanel Totti due gocce d'acqua: la foto col bikini abbinato e il party in piscina

Chanel Totti e Ilary Blasi sono sempre più due gocce d'acqua. Una somiglianza incredibile tra mamma e figlia che diventano, con il passare degli anni, l'una la copia dell'altra. Ilary, 43 anni, Chanel,17, le due più che essere mamma e figlia sembrano essere due migliori amiche e si sono mostrate in tutta la loro bellezza in un selfie con il costume che ha conquistato tutti.

Una foto adorabile, postata da Chanel nelle sue storie Instagram, che vede le due con bikini in pendant sui toni del fucsia e del viola, entrambe sorridenti, rilassate e pronte a divertirsi in una festa in piscina con famiglia e amici (ma senza Bastian, il nuovo fidanzato di Ilary dopo Totti). Sembra che il caos del divorzio difficile tra Ilary e Totti stia passando per lasciare spazio a una nuova fase della vita della conduttrice più serena, spensierata e pronta ad accogliere ogni nuovo cambiamento con il sorriso.

Ilary, inoltre, è anche appena tornata in tv alla conduzione di Battiti Live, prendendo il posto di Elisabetta Gregoraci, storica presentatrice del seguitissimo concertone estivo. Ma non è finita qui perché sarà proprio Ilary a condurre anche la nuova edizione de La Talpa, prossimamente in tv.

Una vera e propria rinascita professionale e personale per l'irriverente conduttrice che dopo un anno difficile è pronta a tornare nel posto che più ama: il palcoscenico. E, intanto, si gode l'estate in famiglia, con gli amici e specialmente con la secondogenita Chanel, una diciassettenne che è già una piccola donna forte, sicura di sé e decisa come mamma Ilary e proprio per questo è stata spesso criticata sui social.

"Sembra una trentenne", "È già tutta rifatta come la mamma", "Fa una vita extra lusso per avere solo 17 anni", sono i commenti che spesso, la ragazza riceve sui social ma Chanel va dritta per la sua strada e sembra proprio abbia imparato dalla mamma a incassare i colpi e andare avanti, sempre e comunque.