Come sta Ilary Blasi dopo la separazione da Totti: Signorini racconta il loro incontro a Cortina

Ilary Blasi sta trascorrendo questi primi giorni d'agosto sulle Dolomiti. Dopo la vacanza con i figli successiva all'annuncio della separazione da Francesco Totti e una breve permanenza a Sabaudia, dove fugacemente avrebbe incontrato l'ex marito, la showgirl sta godendo della quiete della montagna lontana dal clamore che ancora desta la fine del suo matrimonio. E mentre nessuna parola, nessun commento arriva dai diretti interessati sulle indiscrezioni che ancora si avvicendano sulla clamorosa rottura, a parlare adesso è Alfonso Signorini, collega e amico di Ilary che ha incontrato in questi giorni a Cortina. Intervistato dal Messaggero il conduttore del Grande Fratello Vip ha fatto accenno alla delicata situazione personale della showgirl, assicurando di averla trovata bene.

Come sta Ilary Blasi dopo la separazione da Totti

Alfonso Signorini si trova in vacanza in montagna negli stessi luoghi scelti da Ilary Blasi in questo periodo. "Ha pubblicato molte foto del lago di Braies ed è a Cortina. L'ho vista e ci sentiamo" ha raccontato il conduttore: "Come sta? L'ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo. Come mai ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile".

Dopo la bufera mediatica per il suo divorzio con Francesco Totti, la conduttrice sembra proprio voglia allontanarsi per un bel po' dai riflettori. Conferma della scelta sono le vacanze in luoghi lontani dalla mondanità solo talvolta condivise in qualche foto sui social, ma anche le indiscrezioni secondo cui starebbe meditando di evitare ospitate e interviste sul piccolo schermo per almeno un anno: il ritorno televisivo di Ilary Blasi, pertanto, potrebbe non arrivare prima della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, nel 2023, il reality show di Canale 5 che la vedrà ancora una volta nei panni di conduttrice.