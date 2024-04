Ilary Blasi, compleanno in mongolfiera con i figli e il compagno (che le dedica una romantica foto)

Questo 43esimo sarà un compleanno da ricordare per Ilary Blasi, trascorso com'è accanto alle persone più importanti della sua vita con cui ha condiviso l'esperienza meravigliosa di un giro in mongolfiera tra i cieli della Cappadocia, in Turchia. Ogni istante di questa esperienza è stata condivisa sui social: "Così inizia il mio compleanno", ha scritto la showgirl alle ore 5:14 del mattino, mostrando i preparativi di un viaggio nel tradizionale velivolo da cui più tardi si è ripresa insieme al compagno Bastian Muller e ai figli Cristian, Chanel e Isabel Totti.

Non sono mancate le dediche a lei rivolte. Quella di Chanel che l'ha definita "La nostra spalla" parlando anche a nome dei suoi fratelli e anche quella di Bastian che rivolgendole i suoi auguri chiama Ilary "My Love" come il più romantico degli innamorati. Non mancano poi i pensieri della sorella Melory e quelli dell'amica Michelle Hunziker: "Che bello, ti vedo davvero felice amica mia e questo mi fa volare. Auguri Unica", scrive la showgirl svizzera via Instagram con un chiaro rimando al termine che ricorda l'ex marito Francesco Totti e il titolo del libro dedicato alla loro relazione. Pensieri che oggi restano decisamente lontani da quelli di felicità di Ilary, festeggiata alla grande dalla sua famiglia.

Di seguito i video e le foto di Ilary Blasi

