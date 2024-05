Ilary Blasi: la "strana" frase sulla torta di compleanno (e cosa significa)

Quarantatré anni festeggiati da donna nuova. Sono quelli di Ilary Blasi, che oggi ha celebrato il suo compleanno nella mega villa in cui viveva con Francesco Totti. È stato un anno particolare per la conduttrice, che negli ultimi mesi ha lanciato su Netflix una serie tv in cui ha raccontato la tormentata verità sul divorzio, e che oggi spegne le candeline accanto al suo nuovo compagno Bastian. È proprio lui a tenerla in braccio mentre lei vede arrivare la torta comprata dagli amici. Sopra c'è una scritta particolare, che descrive il carattere di Ilary.

"Quarantatré anni di... dopo pranzo ognuno a casa sua". Questa la scritta sulla torta, che racconta l'ironia con cui la presentatrice affronta la vita: un invito simpatico per i suoi stessi invitati a levarsi di mezzo dopo un pranzo vissuto insieme. Perché per Ilary la compagnia è bella, ma ha anche bisogno dei suoi spazi. In questo caso attorno al tavolo, oltre a Bastian Muller, l'imprenditore tedesco con cui fa coppia da un anno e mezzo, ci sono gli amici più cari e i figli Chanel, Cristian e Isabel, avuti proprio da Totti. Menù del pranzo una bella grigliata, organizzata nel giardino con piscina (che, secondo le indiscrezioni, Totti vorrebbe vendere). Per l'occasione Ilary ha indossato un look casual: jeans larghi a vita bassa e top colorato, un outfit che la fa sembrare una ragazzina anche a quarant'anni suonati.