Ilary Blasi tra la folla al concerto di Vasco: video

"Vado al massimo". Così, ieri sera, Ilary Blasi ha preso la sua Vespa bianca ed è andata al concerto di Vasco Rossi, al Circo Massimo. La conduttrice è arrivata in scooter insieme a sua sorella Melory e si è poi unita alla folla dell'arena romana che da due anni aspettava il Blasco.

Una serata rock per Ilary. Niente tribuna vip, backstage o palchetti speciali: posto unico, tra la gente, a cantare a squarciagola le mitiche canzoni di Vasco che hanno accompagnato la sua vita, come quella delle altre 70 mila persone presenti. La conduttrice - jeans a zampa con spacco generoso e top bianco - si è mischiata tra la folla e si è goduta il concerto. Difficile non riconoscerla, ma ieri sera gli occhi erano tutti per il rocker e lei era una dei tanti fan. Tra le sue preferite 'Ti prendo e ti porto via' - che l'ha fatta ballare senza sosta - 'Sally' e poi i brividi sulle note di 'Un senso' e 'Stupendo'. Ieri sera al Circo Massimo tutti a cantare con Vasco. E Ilary.

Primi assaggi di vacanza per la conduttrice, impegnata fino a fine giugno con L'Isola de Famosi. Appena terminerà il programma si parte per Sabaudia con tutta la famiglia, come ogni estate, ma non mancheranno altri viaggetti da fare (e condividere sui social).

Ilary Blasi al concerto di Vasco Rossi

