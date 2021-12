"A 16 anni mi portava le sue foto nuda": Ilary Blasi e la madre Daniela replicano a Fabrizio Corona

"Ilary Blasi? A 16 anni veniva con la madre che mi portava il book con le sue foto nuda": le ‘sparate’ dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona non sono andate giù alla conduttrice e showgirl, che stasera a Striscia la notizia, in onda su Canale 5 alle ore 20.35, riceve da Valerio Staffelli il sesto Tapiro d’oro in carriera.

"Penso che a questo punto Fabrizio sia innamorato di me: la verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d’amore più carina, magari ci penso…", scherza la conduttrice che, in diretta davanti all’inviato di Striscia, telefona alla madre Daniela: "Io Corona non l’ho mai visto in vita mia" aggiunge la signora e chiude così la questione.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è tornato in tv ospite del del Peppy Night Fest su Canale 21. L’ex re dei paparazzi ha parlato del suo lavoro e di come avrebbe "inventato" alcuni personaggi della tv: "La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere" ha affermato: "Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? L'ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nuda".

Spazio, poi, alle sue storie sentimentali, da Nina Moric con cui ha affermato di avere un rapporto complesso a Belen, passando per Asia Argento: "Sono tutte e tre ancora innamorate di me" ha aggiunto, soffermandosi anche su Lele Mora definito come uno che "professionalmente non vale niente".