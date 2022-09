Isabel alle elementari, Ilary Blasi la va a prendere con una borsa da oltre 3mila euro

Ilary Blasi ha condiviso su Instagram il primo giorno di scuola elementare della piccola di casa, Isabel. Un momento molto importante sia per la bambina sia per i genitori ed è stato mpossibile non notare la mancanza di Totti che però non poteva essere presente per degli impegni lavorativi pregressi.

Le foto di mamma e figlia hanno conquistato il cuore dei fan della conduttrice e come mostrano le foto di Chi Blasi ha sfoggiato due look diversi: quando ha accompagnato Isabel ha indossato pantaloni e camicia legata in vita di cotone color cartazucchero, quando invece è andata a riprendere la figlia vestiva pantaloni e canottiera nera, ma a dare un tocco di classe ci ha pensato indossando occhiali neri e una borsa Dior modello Diorcamp da 3.400 euro.

Foto del settimanale Chi

Foto dal sito di Dior, questa è la borsa che indossava Ilary Blasi.