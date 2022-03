Ilary Blasi rompe il silenzio: "La crisi con Francesco Totti? Qualcuno ha organizzato tutto. É stato schifoso"

(Ilary Blasi: "La verità sul mio matrimonio con Francesco Totti")

Ilary Blasi è stata ospite di Verissimo nella puntata di domenica 20 marzo 2022. Ed è nel salotto televisivo dell'amica Silvia Tofannin che la conduttrice ha affrontato per la prima volta il delicato tema del suo matrimonio con Francesco Totti, un mese fa al centro delle cronache mediatiche per una presunta crisi che avrebbe portato la coppia a lasciarsi. Alle indiscrezioni sono poi seguite le smentite, sia con i fatti (foto che hanno documentato le reunion di famiglia), sia con le dichiarazioni rilasciate dall'ex capitano giallorosso su Instagram.

"Su questa storia si è detto tanto anche troppo. E' stato un accanimento mediatico nei miei confronti, noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno tranne ai miei figli che ci hanno chiesto cosa stesse succedendo" ha esordito Ilary una volta iniziato il dialogo con Silvia Toffanin. "Da quando mi sono fidanzata con Francesco Totti ogni tot di anni sono sempre uscite questo tipo di illazioni, è stato sempre così. E il gossip si fa più succoso quando poi si accosta un nome e cognome e un volto, sembra più veritiero". Il riferimento è andato evidentemente a Noemi, la donna che per giorni è stata descritta come la presunta nuova fidanzata di Totti. "E' durato tre giorni, poi, si è cominciato ad affievolire", ha aggiunto la conduttrice: "Vergognoso è stato che quotidiani importanti come Il Corriere della sera, Repubblica, Il Messaggero abbiano dato la notizia come certa e hanno fatto una fiugura di mer*a. Hanno accostato dei nomi a me, un collega tv e un attore. Luca Marinelli a me e Noemi a Francesco, con foto allo stadio".

"Noemi ha chiesto un autografo a Francesco"

Quanto a Neomi, fotografata allo stadio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha spiegato: "Io non la conosco, lui l'ha incotratata al centro sportivo per un autografo al figlio. Ma è una cosa che succede sempre", ha minimizzato. Poi il riferimento allo scandalo scoppiato poco prima del suo matrimonio con Francesco, quando circolarono dei rumors su presunti tradimenti e la constatazione di come fatti del genere si verifichino nelle loro vite sempre a ridosso di avvenimenti importanti: "Sempre prima di qualche evento, prima del matrimonio, prima dell'Isola..." ha detto a Silvia: "In quei giorni stava scoppiando la guerra e si parlava della fine del matrimonio di Francesco Totti".

"Dietro tutto questo c'è stata l'organizzazione di qualcuno"

"Sei rimasta male?" ha chiesto allora Silva Toffanin. "Siamo abituati" la replica di Ilary, certa che dietro al clamore sulla presunta fine del suo matrimonio ci sia stato un disegno organizzato. "Proprio da quella foto allo stadio abbiamo avuto la certezza che ci fosse l'organizzazione di qualcuno" ha aggiunto: "Hanno questa foto, riconoscono una ragazza dietro Francesco con la mascherina che non è un personaggio pubblico. Il fotografo scatta la foto il 5 febbraio e fanno nome e cognome di questa presunta amante. La foto viene pubblicata il 21, 15 giorni dopo... Mio marito si porta l'amante allo stadio con mio filgio Cristian... Poi fa la smentita e dicono che è stata debole. Deboli sono state le loro illazioni. Dopo si sono smorzati i toni e hanno detto che il problema era il patrimonio: le mie sorelle che sono ragazze semplici gestirebbero il patrimonio di mio marito per cui il motivo sarebbe quello... Per quello dico che è stato un accanimento mediatico verso la mia famiglia di origine. E' stato schifoso. Questo è il termine da usare".

"I miei figli erano imbarazzati"

A Silvia Toffanin che le ha chiesto come i suoi tre figli Isabel, Chanel e Cristian abbiano preso la situazione, Ilary Brasi ha risposto: "I miei figli hanno la risposta, vivono con noi... Erano imbarazzati, un po' si vergognavano. Abbiamo spiegato che questo tipo di cose sono sempre successe". Se ci sono mai state crisi di coppia in tutto questo tempo? "Sono 20 anni che sto cion mio marito. L'unica crisi che ricordo è quando lui smetteva di giocare. Ma era una crisi sua, un po' si ripercuoteva sulla coppia, ma era normale. Noi non dobbiamo dare spiegazioni alla gente".

Infine: "Mi viene da sorridere perché si dà troppa importanza ai social. Hanno scritto che non ho pubblicato una foto per il compleanno di mio marito, ma non devo seguire il vademecum dei social, non devo esibire mio marito come un trofeo. Io i social li uso come e quando piace a me" ha affermato Ilary. "Io e Totti siamo pronti alla prossima tempesta. Tanto sarà tra un anno, due, tre... Sono forte, attenta e intelligente. Non sono queste le cose per cui stare male".