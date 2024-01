Ilary Blasi: "Cristiano Iovino mi rivelò cose sul passato di Francesco, lo ringrazio"

(Nel video Ilary Blasi a Verissimo)

Ilary Blasi è tornata a Verissimo, a pochi giorni dall'uscita di "Che stupida" - il libro in cui parla della storia con Francesco Totti, dagli inizi fino all'addio - e ha fatto nuove rivelazioni. "Scrivere è stata un'esperienza catartica, tipo una seduta di psicoterapia. Mi ha fatto bene" ha detto, spiegando di aver ripercorso ogni momento della loro relazione, non solo i momenti di crisi ma anche quelli più belli.

La conduttrice ha raccontato a Silvia Toffanin alcuni segnali che avrebbero dovuto allarmarla già da tempo: "Sicuramente quando non si presentò al mio compleanno con una scusa di lavoro. Le delusioni sono state tante, non solo quella. Tantissime. Sicuramente queste ferite ti permettono di voltare pagina più rapidamente. Quando si rompe qualcosa dentro, la fiducia o la stima, questo ti permette di essere più lucida per superare tutto. Erano continui schiaffi in faccia, mi tenevano sveglia".

Ilary Blasi non ha rimpianti né rimorsi per come sono andate le cose, tantomeno per come le ha gestite dopo. Anzi, a chi la accusa di mettere in piazza cose così intime e delicate, ha risposto: "Il primo a lavare i panni sporchi e a stenderli è stato Francesco nell'intervista al Corriere". E ci ha tenuto a precisare un'altra cosa: "Ho letto che molti parlavano di relazione aperta. Ma se la nostra era una relazione aperta allora poteva accettare il caffè o il dubbio del tradimento. Evidentemente non era una relazione aperta".

Le rivelazioni di Cristiano Iovino

Sulle dichiarazioni fatte da Cristiano Iovino sul loro rapporto, Ilary Blasi non ha aggiunto molto: "Faccio una premessa - ha chiarito subito - C'è una causa in corso con Francesco e non è una bella causa, putroppo. Detto questo, mi viene da ridere perché per me le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata proprio adesso, perché Cristiano è stato citato da Francesco come teste, a dicembre. Mi sorprende fino a un certo punto". E poi, sempre parlando di Iovino, ha fatto una rivelazione inedita: "Cristiano lo ringrazierò sempre. Come ha detto lui, a settembre del 2022 venne al Ronin, a Milano, dopo l'annuncio della separazione, ma non al mio compleanno, era la festa della mia agente. Mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente".

Infine Ilary Blasi ha ribadito l'invito a Francesco Totti, che fa anche nel libro, di seppellire l'ascia di guerra e ritrovarsi a cena insieme ai figli: "Vediamo. Chiaro che la nostra non è più una famiglia standard, però saremo sempre genitori e bisogna abituarsi a questa nuova realtà. Io gliel'ho sempre detto, la porta di csa è sempre aperta".