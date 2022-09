Cristiano Iovino rompe il silenzio su Ilary Blasi: il comunicato

Fino ad ora si era limitato a rilasciare una concisa dichiarazione volta ad escludere ogni possibilità di commento, ma ora Cristiano Iovino ha inteso chiarire una volta per tutte la natura del suo rapporto con Ilary Blasi a cui era stato accostato come presunto flirt dopo le dichiarazioni di Francesco Totti. In un comunicato il personal trainer ha parlato per la prima volta della conduttrice come un'amica, smentendo così ogni coinvolgimento nella storia che in questo periodo occupa le cronache del momento.

"In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell'informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo. Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota": questo il testo della nota che così esclude in modo netto e categorico ogni ipotesi sulla sua presenza accanto a Ilary durante il matrimonio con Francesco.

Chi è Graziella Lopedota

Graziella Lopedota, citata da Cristiano Iovino nel suo comunicato, è un'agente molto nota nel mondo dello spettacolo. Classe 1969l, è a capo di Notoria, l’agenzia di management fondata da Franco Tuzio che gestisce tantissimi volti noti dello spettacolo: oltre Ilary Blasi, infatti, tra i suoi clienti ci sono Michelle Hunziker, Ambra Angiolini, Silvia Toffanin, Alvin, Daniele Bossari, Katia Follesa e Aurora Ramazzotti, con cui negli anni si è rafforzato un rapporto che esula dal piano prettamente professionale. Lopedota ha raccolto il testimone del marito Franchino - così Tuzio era conosciuto nell’ambiente - dopo la sua morte avvenuta nel 2017 a causa di una lunga malattia.

Chi è Cristiano Iovino: dall'età al lavoro a Instagram

Ma chi è Cristiano Iovino? Il personal trainer dal fisico statuario costellato da tatuaggi ha 40 anni e si divide tra Roma e Milano, dove è conosciuto soprattutto nel giro delle palestre più "chic" della Capitale e del capoluogo meneghino. Ama viaggiare, soprattutto in destinazioni di mare, ed ha una forte passione per i motori, per le moto in particolare. Al momento il suo profilo Instagram risulta disattivato. Il suo nome non è nuovo al mondo del gossip, avendo avuto, in passato, alcuni flirt con diversi volti televisivi ed influencer, come l’ex tronista Sabrina Ghio e l’influencer Zoe Cristofoli. Inoltre si è vociferato che il ragazzo abbia avuto un flirt con l’ex corteggiatrice Giulia De Lellis, ma non è mai stato confermato e né smentito dai diretti interessati.