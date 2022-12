La "vendetta" di Ilary Blasi, a cena con il cugino di Totti: il video

Sono saltati tutti gli equilibri nelle dinamiche famigliari che un tempo riconducevano al binomio Totti-Blasi in modo univoco. Ormai la coppia non esiste più e, alla luce dell'ultima uscita social della conduttrice, neppure le certezze sui "clan" che appoggiavano l'una o l'altro nella chiacchieratissima diatriba sembrano reggere ancora.

Fa strano, infatti, leggere nei tag riferiti ai commensali che con Ilary Blasi hanno gustato una cena all'Osteria della Stazione di Marino, ai Castelli, il nome di Angelo Marrozzini che, se ai più sarà indifferente, a coloro che seguono l'ex capitano giallorosso nella sua storia privata e professionale suona come molto noto dal momento che è cugino di Totti, figlio del fratello di mamma Fiorella e da sempre considerato come un secondo fratello. Marrozzini siede nella grande tavolata tra le persone più vicine alla conduttrice, come la sorella Silvia, il cognato Ivan Peruch, lo zio Stefano Serafini, e le figlie Chanel e Isabel. Una presenza che non passa inosservata quella di Marrozzini nel "cerchio magico" di Ilary, un dettaglio che così palesemente esposto, si avverte come sottile vendetta nei confronti dell'uomo con cui oggi comunica solo per tramite di avvocati.

(Sotto la storia Instagram di Ilary)

Il legame privato e professionale tra Totti e Marrozzini

Francesco Totti e Angelo Marrozzini si conoscono praticamente da sempre. Hanno frequentato insieme asilo, scuole elementari e medie ed è anche stato suo testimone alle nozze con Ilary. A lui, guarito dopo un terribile incidente che lo mandò in coma, Francesco nel 2008 dedicò il gol numero 200 e alla vittoria dei Mondiali del 2006 indossò la sua maglietta di Angelo. Un legame privato molto profondo quello tra i due cugini che, a un certo punto, ha trovato sbocco anche negli affari: Marrozzini, infatti, detiene il 5% dello Sporting Club Totti, la squadra della Longarina (il 90 è di Ilary, l'altro 5 del cognato Ivan). Questo, almeno, fino a poco fa, perché ora la situazione pare davvero molto cambiata, nella ex coppia come nella cerchia di gente che gravita intorno a loro.

Intanto sentimentalmente, come Totti con Noemi Bocchi, anche Ilary pare abbia iniziato a costruirsi una serenità con un altro uomo. Assente tra i commensali alla cena di famiglia, ma presente, almeno nei pensieri e in qualche "paparazzata".