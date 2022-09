Ilary Blasi, arriva la denuncia per l'amico di Totti e lui risponde: "Io ho molto altro da raccontare"

Tradimenti, pettegolezzi, amici coinvolti e le frecciate degli ormai ex marito e moglie hanno trasformato la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti in una trama da serie tv. Ultimo tassello che va ad aggiungersi all'ormai racconto noto è la denuncia che Blasi avrebbe fatto contro uno degli amici di Totti, che è stato anche quello che ha parlato più di tutti: Alex Nuccetelli. Il pr si è conquistato articoli e titoli grazie alle sue dichiarazioni sul matrimonio del re e della regina di Roma e questo per Ilary è adesso inaccettabile.

Blasi però sembrerebbe essere giunta al capolinea e per questo motivo avrebbe scelto di ricorrere alle vie legali. "Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore (Alessandro Simeone, ndr) di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio".

La risposta di Nuccetelli

È stato lo stesso Nuccetelli a confermare di aver ricevuto una lettera dai legali di Blasi e nelle storie Instagram si è poi preso del tempo per spiegare la sua posizione e ribadire che lui non ha mai preso soldi per parlare di Francesco e Ilary e che se lui lo fa è solo perché ha cose da dire. "Vorrei poter ricordare alla signora Ilary Blasi che il nostro incontro, la nostra conoscenza, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita - ha spiegato Nuccetelli che avrebbe, secondo la sua ricostruzione, lavorato affinché Ilary e Francesco si mettessero insieme - E non so per quale motivo la mia ha invece avuto delle difficoltà abnormi". "E le ricordo – ha specificato Nuccetelli – che farmi scrivere dagli avvocati o procedere con loro nei miei confronti, fa si che si proceda verso una persona povera. Perché dopo anni di Covid il mio lavoro si è fermato e quattro volte sono stato fermato dalla signora in tutti i reality Mediaset".

"Forse mi confonde con il marito – ha aggiunto il pr - Però io ho molte altre cose da raccontare. Sono molto contento che la linea vada in questa direzione, almeno mi libero completamente di tutto. Au revoir, stay tuned!".

Le ultime dichiarazioni di Nuccetelli, che probabilmente hanno portato Ilary a muoversi con gli avvocati risalgono a due giorni fa, quando Alex, ai microfoni della trasmissione radiofonica Turchesando su radio Cusano Campus, ha parlato di una relazione con un uomo di Mediaset, sarebbe un dirigente o comunque "qualcuno ai piani alti" per poi aggiungere che non sa se ancora tale relazione stia andando avanti o meno.

Oltre alle storie il pr ha poi condiviso un post, una foto di lui con Ilary e accompagnata da questa didascalia: "Io che mi aspettavo che un giorno venisse qualcuno a dirmi “Aoo’ Ilary t ha intestato un attico a Fontana di Trevi!!", invece mi diffida, la riconoscenza quando l'animo è povero si trasforma in odio". Anche gli hastagh che ha scritto sottolineano un certo risentimento: "gratitudine", "povertà".