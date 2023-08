Ilary Blasi, look mozzafiato in discoteca: piovono critiche

Dalle vette di Cortina al blu turchese della Costa Smeralda. Le vacanza di Ilary Blasi, dopo qualche giorno in montagna tra pedalate e trekking ad alta quota, proseguono sulle paradisiache spiagge della Sardegna.

La conduttrice è appena arrivata con il compagno, Bastian Muller, e si è già lanciata nella movida smeraldina. Ieri sera eccoli al Phi Beach, uno dei locali più modaioli dell'isola, al privè, per una nottata danzereccia. Ilary, splendida, ha sfoggiato un look mozzafiato: pantalone nero aderente e micro top rosso, lasciando in evidenza il décolleté e scoperta la pancia.

Lo avesse mai fatto. Nel giro di poche ore, subito dopo aver postato la foto su Instagram, è stata sommersa dalle solite critiche. "Immaginare tre figli che vedono così la madre, che esempio" si legge tra i commenti al post, e ancora: "Ma dimmi te se una madre con 3 figli si debba vestire cosi.. Zncora fa la ragazzina! Che si diverta pure, per carità, ma almeno abbia un po di rispetto per i suoi figli". All'appello non manca chi l'accusa di aver ecceduto con i ritocchini e neanche chi l'accusa di non accettare l'età che ha: "Poi si diventa schiavi, l'eterna gioventù, la crisi di mezza età, la ricerca illusoria della perfezione, del lusso, dei luoghi stellati... Un vortice fortissimo dal quale non riuscirai più a uscire, ma nemmeno ad essere autenticamente felice". Le hater - tutte donne - restano però con un pugno di mosche in mano: Ilary Blasi non replica e si gode la sua vacanza (e la sua libertà). Alle altre resta l'arroganza di giudicare.

Il post di Ilary Blasi