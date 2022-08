Ilary Blasi sulle Dolomiti, chi c'è con lei? Le foto

Ilary Blasi rompe il silenzio social e torna a farsi vedere. La conduttrice era sparita da giorni, subito dopo aver incontrato Francesco Totti a Sabaudia per il 'cambio di guardia' alla casa al mare - dove l'ex calciatore resterà fino a ferragosto con i figli - sollevando un vespaio di curiosità.

Ilary è fuggita dal via vai di paparazzi che ormai da settimane fanno la spola tra Roma e il litorale laziale e si è rifugiata sulle Dolomiti. Da qui pubblica le ultime storie Instagram, in cui appare sola, ma chi c'è a fotografarla? Per il momento nessun indizio sul presunto accompagnatore o accompagnatrice, solo immagini rilassanti tra il Lago di Braies e altri scorci da sogno immersi nel verde.

Qui la conduttrice proverà a rigenerarsi dopo la tempesta familiare che l'ha travolta. Non sarà semplice per lei voltare pagina e costruire un nuovo equilibrio, per questo probabilmente resterà anche lontana dalla tv per qualche tempo. Secondo indiscrezioni che arrivano da beninformati, non tornerà prima di un anno e dedicherà questo tempo a se stessa e ai figli.

Totti e Noemi Bocchi tra Sabaudia e il Circeo

Mentre Ilary è alla ricerca di ristoro e pace sulle Dolomiti, Francesco Totti si trova a Sabaudia e a quanto pare non è solo. A pochi chilometri da lì, precisamente a San Felice Circeo, è stata avvistata Noemi Bocchi - per il momento ancora presunta nuova compagna - che avrebbe preso casa in un residence per stare vicino al Pupone. La coppia starebbe aspettando la conclusione delle pratiche di separazione prima di uscire allo scoperto.