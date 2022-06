Lo 'sgarro' di Ilary Blasi dopo la puntata dell'Isola

Quanta fatica quasi 4 ore di diretta. Le opzioni sono due: andare subito in hotel a dormire oppure concedersi una dolce fuga notturna. Dove? In pasticceria, ovvio. Ilary Blasi ieri sera ha scelto la seconda alternativa e appena finita la semifinale dell'Isola dei Famosi è scappata in un laboratorio dolciario vicino agli studi di Cologno Monzese.

Indecisa su cosa prendere, la conduttrice è entrata nel retro del negozio - dove sono i forni - per vedere coi suoi occhi tanta bontà. "Quando subito dopo la puntata hai voglia di qualcosa" ha scritto tra le storie Instagram, mostrando cornetti, bombe e chi più ne ha più ne metta. La scelta è ricaduta su un danese, gustato in strada insieme ai suoi collaboratori. Uno 'sgarro' meritato visto tutto l'impegno che ci sta mettendo la padrona di casa e il successo del programma.

Manca ancora una settimana alla fine del reality di Canale 5. Lunedì 29 giugno andrà in onda l'ultima puntata, poi Ilary - che da mesi fa la spola tra Roma e Milano - potrà finalmente andare in vacanza con la famiglia. Sicuramente li aspetterà Sabaudia, il loro 'buen retiro' estivo con gli amici di sempre, poi da lì, come ogni anno, partiranno per qualche altro viaggetto tra Italia ed Europa. Finora la conduttrice si è concessa solo qualche giorno di relax in piscina, nella villa al Torrino, sfoggiando bikini da urlo. Ed è solo l'inizio...

