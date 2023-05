llary Blasi: serata tra drag queen a Roma. Spuntano le foto sui social

Prima un pomeriggio insieme alla figlia Isabel e alla cuginetta, poi una serata all'insegna della spensieratezza. Questo il sabato di Ilary Blasi, che ieri sera si è concessa una nottata tra le drag queen del Circolo Mario Mieli di Roma. Ad invitarla Vladimir Luxuria, che qui è padrona di casa ufficiale e che al contempo è opinionista dell'Isola dei Famosi, reality show condotto proprio da Ilary. Occasione dell'evento è la festa per i quarant'anni del Circolo, che accoglie la serata Muccassassina, dedicata proprio alla promozione dei diritti LGBT.

Per l'occasione, la conduttrice ha scelto un look super provocante. Una tutina incredibilmente aderente, capace di mettere in risalto il suo fisico asciutto, ed un paio di maxi stivali grigi che coprono la gamba fino al ginocchio. Poi un lungo impermeabile e un chignon, che raccoglie i suoi capelli biondi e lascia intravedere la sensualità del collo. Durante la serata, innumerevoli foto e video immortalati via Instagram. "Vladimir Luxuria, arrivo", scrive Ilary mentre passeggia per strada. E poi fotografie insieme alle protagoniste della serata, compresa Vladi appunto, che si è concessa un ballo sensuale sul palco dell'evento. Pare fosse assente Bastian Muller, nuovo fidanzato di Ilary dopo l'addio a Totti.