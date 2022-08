Primo giorno di elementari per Isabel Totti, con lei solo mamma Ilary Blasi: le foto

Vacanze finite per Isabel Totti, che oggi inizia la prima elementare. La terzogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti sta crescendo in fretta e la mamma, che l'ha accompagnata a scuola in questa giornata speciale, non nasconde l'emozione.

"Prima elementare" scrive la conduttrice su una foto, pubblicata tra le sue storie Instagram, in cui la piccola di casa sorride nel giardino della loro villa, con lo zaino pronto, prima di partire per questa nuova avventura. Eccola poi mano nella mano con Ilary camminare verso l'ingresso dell'istituto - probabilmente privato, visto la data dell'inizio delle lezioni - e infine un selfie insieme, prima di salutarsi. Le due sono appena tornate da una vacanza in Croazia e sono sempre più affiatate (oltre che simili).

Il primo giorno di scuola è un momento importante per ogni bambino ma anche per i genitori, che vogliono condividere con i loro figli questa emozione. Con Ilary, però, non c'era Francesco Totti, probabilmente ancora a Sabaudia per gli ultimi giorni di vacanza prima di rientrare a Roma. Sono giorni complicati per la coppia, che tra poco dovrà discutere della separazione legale con i rispettivi avvocati, ma il sorriso di Isabel dimostra che con i figli stanno continuando a fare un ottimo lavoro, nonostante il periodo difficile.