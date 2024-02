Ilary Blasi, il viaggio mamma-figlie è un sogno. Le foto da Disneyland Paris (dov'era stata l'ultima volta con Totti)

Quello a Disneyland Paris è stato l'ultimo viaggio insieme come famiglia per Ilary Blasi, Francesco Totti e la piccola Isabel. E proprio per questo fine settimana la conduttrice insieme alle sue figlie, anche Chanel ha preso parte al viaggio tutto al femminile, ha scelto di tornare nel parco divertimenti parigino. Nel 2021 Blasi scrisse, citando Walt Disney, "La fantasia non ha età e i sogni sono per sempre". Anche se il matrimonio tra Totti e Blasi non è stato "per sempre", Ilary ha deciso di riportare nel magico luogo le sue bambine.

Dalle storie che la conduttrice e Chanel hanno pubblicato sui social è evidente che si stanno divertendo molto: Isabel si è anche fatta truccare e vestire come Belle, la protagonista della Bella e la Bestia, con tanto di corona. Momenti divertenti e dolcissimi che la bimba di 7 anni non potrà dimenticare.

Ilary ha mostrato la loro bellissima camera, con due letti matrimoniali, che ha un terrazzino che affaccia direttamente sul parco divertimento. Le tre sono partite ieri e quindi hanno già trascorso una notte a Disneyland Paris. Chissà se questo viaggio era già in programma o se Ilary ha deciso di portare lì le figlie dopo tutto il trambusto creato dal suo libro e soprattutto dall'intervista di Cristiano Iovino, in cui il personal trainer ha parlato della relazione che avrebbe avuto con Blasi.