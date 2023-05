Sorpresa per Ilary Blasi: il figlio Cristian con la fidanzata nello studio dell'Isola

Se ci fosse il premio 'suocera dell'anno' lo meriterebbe senza alcun dubbio Ilary Blasi, amatissima non solo dai figli ma anche dai rispettivi partner. Cristian Babalus, fidanzato di Chanel, è ormai di casa dopo il weekend trascorso a Lugano e diverse serate passate insieme a Roma - in cui era sempre presente anche Bastian, il compagno della conduttrice - ma prima di lui la famiglia si era già allargata con Melissa Monti, fidanzata del primogenito Cristian, 17enne.

I due sono legati dallo scorso ottobre, ma sono molto riservati e difficilmente pubblicano le loro foto sui social. Alcuni scatti sono usciti poche settimane fa, in occasione dei 18 anni di Melissa: alla festa di compleanno c'era anche Chanel, che ha condiviso tra le storie Instagram una sua foto davanti alla torta per dedicarle un pensiero pieno d'affetto, dimostrando la grande confidenza che ormai c'è in famiglia.

Ieri sera Cristian e Melissa hanno fatto una sorpresa a Ilary Blasi. Per sostenerla sono andati a Cologno Monzese e hanno seguito l'intera puntata dell'Isola dei Famosi in studio, regalando alla conduttrice un sorriso raggiante. Durante una pausa pubblicitaria i tre si sono fatti una foto, pubblicata subito dopo sui social dalla padrona di casa, che ha sfoggiato orgogliosa i suoi gioielli. "Special guests" ha scritto tra le storie, mentre abbraccia il figlio e la sua fidanzata, aggiungendo l'emoticon con gli occhi a cuore. Uno sguardo innamorato impossibile da non notare.

Chi è Melissa Monti, attrice fidanzata con Cristian Totti

Melissa Monti è una giovane attrice che ha recitato nelle fiction "Mi chiamo Maya", "Solo per amore" e anche in una parte del film "La grande bellezza", oltre ad aver girato alcuni spot per brand famosi. Con Cristian Totti fa coppia da circa un anno. Si è parlato per la prima volta del loro amore sul settimanale Chi, quando lei l'ha accompagnato durante il match con le giovanili della Roma. Sui social i due sono usciti allo scoperto piano piano, suscitando anche le reazioni di papà Francesco che ha dimostrato di apprezzare i due insieme con qualche like.