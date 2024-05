Ilary Blasi, la figuraccia al parco. Salta la fila e i presenti sbottano: il video

Se vi stavate chiedendo che fine ha fatto Ilary Blasi, assente da qualche tempo dalla tv, la risposta arriva da YouTube: si trova in Giappone insieme al compagno Bastian Muller, dove si sta godendo alcuni momenti di relax prima del ritorno in Italia e del lavoro al timone di Battiti Live. Ma, soprattutto, sta facendo parlare di sé proprio per un episodio accaduto a Tokyo, che avrebbe fatto indispettire i presenti.

A riportare quanto sarebbe avvenuto è lo youtuber Cicco Gamer. Munito come sempre della sua telecamerina, l'artista si è mostrato indispettito perché Blasi non avrebbe rispettato la fila per visitare la statua la statua del cane Hachiko, situata nel quartiere di Shibuja. "Oggi, mentre ero in fila per fare una foto alla statua di Hachiko a Shibuya, abbiamo incontrato Ilary Blasi - ha raccontato lo youtuber - Ma il suo comportamento non mi è piaciuto. Il Giappone non è un parco divertimenti. Le file vanno rispettato. Poi è normale che i giapponesi ci vedano male. Non possiamo fare sempre ciò che ci pare. Non siamo in Italia. Rispettiamo le file perché siamo tutti umani". Sarà vero oppure lo youtuber ha esagerato? Da Ilary al momento non è arrivata alcuna risposta.

Nel video condiviso da Ciccio Gamer, il cui vero nome è Mirko Alessandrini, vediamo Ilary mentre posa davanti alla statua. A scattarle alcune foto ricordo è proprio Bastian, l'imprenditore svizzero con cui fa coppia dal novembre del 2022, ovvero da qualche tempo dopo la fine della storia ventennale col marito Francesco Totti. La buona notizia è che tra Ilary e Bastian fila tutto liscio: in queste settimane infatti di era parlato di una crisi tra i due, poiché non si mostravano più insieme. Evidentemente invece la coppia si sta semplicemente godendo l'amore al riparto dai riflettori.

La meravigliosa storia di Hachiko

In ultimo, per chi non conoscesse la dolce storia del cane Hachiko, ve la raccontiamo qui. Hachiko è un cane dalla storia talmente bella che i giapponesi hanno deciso di dedicarli una statua: un secolo fa, per anni, avrebbe atteso in stazione il suo padrone, il professore universitario Hidesaburo Ueno, ogni volta che tornava dal lavoro in treno. Quando l’uomo morì nel 1925, Hachiko avrebbe continuato ad aspettarlo ogni giorno per 10 anni, finché non morì anche lui nel 1935.