Ilary Blasi è tornata in Italia: per lei cambio look e il sostegno di un amico

Finite le vacanze è tempo di affrontare tutto quello che era stato messo in pausa, anche se un divorzio non si può stoppare. Ilary Blasi con i figli è rientrata a Roma dopo la Tanzania. Primo step per lei farsi coccolare nel suo salone di parrucchieri preferito a Roma. A testimoniarlo la foto foto condivisa dal parrucchiere sul suo profilo Instagram. Spuntatina e colore biondo sistemato Ilary ha il giusto look per il caldo della Capitale e per far fronte ai giorni duri che l'aspettano.

Il sostegno di Alvin

Questa mattina però nel mare magnum delle speculazioni e delle allusioni Alvin, oltre che collega amico, su Instagram ha condiviso un pensiero che sembra proprio essere indirizzato a Ilary: "Viviamo un'epoca che è pittosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto invece nobilita l'uomo". In molti si sono chiesti quale fosse la sua opinione sulla separazione di Ilary e Francesco, in molti avranno anche provato a contattarlo per avere un commento, ma da questo post è evidente che Alvin abbia preferito non parlare, non commentare rimanendo così al di fuori della dinamica del pettegolezzo. Un gesto d'amicizia sincero e anche un modo per non prendere una parte pubblicamente.