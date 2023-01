Ilary Blasi più sexy che mai, a 41 anni nuova vita e un fisico mozzafiato

Sembra proprio che questa nuova vita da donna divorziata alle prese con una nuova entusiasmante relazione con un ragazzo più giovane stia facendo bene a Ilary Blasi. Così come la pausa lavorativa che, ormai, la tiene lontana dai riflettori da diversi mesi, da quando, quell'inaspettato divorzio con Francesco Totti l'ha messa al centro di un feroce trambusto mediatico. La conduttrice tv, però, superato il momento più critico della sua separazione, si sta godendo, da diverso tempo, il suo nuovo status sociale volando da un estremo all'altro del mondo. Prima Tanzania, poi New York, poi Dolomiti e poi ancora Saint Moritz. Oggi, però, Ilary Blasi si trova in Thailandia dove ha festeggiato l'ultimo dell'anno lontano dall'Italia (e da Totti) con la sua nuova fiamma, il tedesco Bastian e ha sfoggiato, in una serie di scatti sexy pubblicati su Instagram, un fisico da urlo che dimostra che, a 41 anni, Ilary è ancora una vera e propria icona sexy.

Magrissima, definita e con gli addominali scolpiti, Ilary Blasi ha stupito tutti quel fisico mozzafiato che, insieme alla sua simpatia e alla sua "romanità" l'hanno fatta entrare nel cuore del suo pubblico.

Dopo il caos del divorzio con Francesco Totti, Ilary sembra piano piano aver ritrovato la sua serenità, il suo equilibrio e abbia una grande voglia di ricominciare una nuova fase della sua vita, per ora il più possibile lontano dall'Italia. Poi, chissà, quando si spegnerà il gossip su di lei e si sentirà pronta a tornare sotto i riflettori, la rivedremo in tv, con un microfono in mano a tornare a intrattenere il suo amato pubblico. Ora, però, Ilary sceglie di mettere al primo posto se stessa e di godersi, lontano da tutto e tutti, un po' di relax e, a vedere il suo aspetto fisico e dalla luce che ha negli occhi, sembra proprio stia vivendo un momento d'oro.