Ilary Blasi, la foto di famiglia da Zanzibar (Totti solo a Roma)

Continua la vacanza in Africa di Ilary Blasi insieme ai figli. Dopo qualche giorno più avventuroso in Tanzania - con tanto di Safari - la conduttrice si gode adesso il meritato relax a Zanzibar, in un resort di lusso sulla spiaggia. E proprio dalla spiaggia arriva l'ultima foto di famiglia: Cristian, il primogenito (fotocopia del papà), sdraiato sulla sabbia, dietro di lui, una sopra l'altra, Chanel, mamma Ilary e la piccola Isabel. I quattro si stanno divertendo, nonostante si tratti di un periodo complicato, e si sostengono a vicenda per superare questo momento e trovare nuovi equilibri familiari.

"Jambo Africa" scrive la conduttrice, felice di trascorrere queste settimane con i tre figli, lontano dal clamore mediatico scoppiato in Italia dopo la notizia della fine del matrimonio con Francesco Totti. Questa è la prima estate che trascorrono separati e mentre lei è volata via con i ragazzi, l'ex calciatore è rimasto a Roma. Sul suo profilo Instagram silenzio tombale, tranne un post pubblicitario per un noto brand automobilistico. Dalla foto pubblicata si vede che è ancora nella villa del Torrino, che però a breve dovrà lasciare a Ilary, che continuerà a vivere qui con i figli mentre lui probabilmente tornerà nella casa in cui stava prima di sposarsi, a Casal Palocco.

Di questi tempi era facile incontrare la famiglia Totti al completo a Sabaudia, dove trascorrevano gran parte dell'estate in una villa di proprietà con affaccio sul mare. Casa che finora è rimasta chiusa e che difficilmente nei prossimi mesi vedrà qualcuno di loro. Dopo il viaggio in Africa con mamma Ilary, Cristian, Chanel e Isabel faranno sicuramente una vacanza anche con il papà. Settimane difficili e di assestamento per trovare un nuovo equilibrio, ma non vederli più tutti insieme è un colpo al cuore.

Il post pubblicato da Ilary Blasi su Instagram