Ilary Blasi, il sexy risveglio in total white

Mentre gli scoop, o presunti tali, sul loro divorzio continuano ad affollare giornali e siti di gossip, Ilary Blasi si mostra sempre serena e tranquilla sui social. L'ultima apparizione social della conduttrice risale a questa mattina, quando con grande nonchalance ha mostrato il suo risveglio. Circondata da coperte bianche e vaporose si mostra con una maschera da notte posizionata sulla fronte e un reggiseno-top, anche quello bianco, che lascia intravedere il sensuale apice del seno destro.

Questa foto sembra poi una risposta ad alcune illazioni riguardanti la sua convivenza con Francesco Totti nella mega villa all'Eur: secondo Repubblica infatti i due, anche dopo l'intervista di Totti, vivrebbero nella stessa casa ma in due ale diverse della casa e Ilary "ogni tanto fa credere di aver traslocato in albergo, ma poi torna sempre alla base. Di certo non intende restituire le chiavi di casa, anzi, mira semmai a sfrattare Francesco". Dalle foto condivise da Ilary non è possibile capire se si tratti di casa sua o di un hotel, ma di certo c'è una cosa Blasi continua a mostrarsi sera e forse tra i due è quella che sta affrontando l'eco mediatico del divorzio mostrandosi di più ma dicendo pochissimo.