Ilary Blasi ignora il gossip e si gode Roma (per la prima volta) senza Totti

Dopo il trambusto social sul suo divorzio con Francesco Totti riacceso con le accuse di tradimento da parte dell'ex capitano della Roma rivelate in un'intervista esclusiva, Ilary Blasi si mostra (apparentemente) serena e intenta a farsi scivolare il gossip di dosso per godersi la sua nuova vita da single in compagnia con i suoi amici fidati.

E, dopo una vacanza in Tanzania, un ritiro sulle Dolomiti e un giro a Milano per cambiare aria, Ilary ritorna nella città dove ha condiviso la sua vita con Francesco Totti ma, per la prima volta, gira nel centro di Roma senza Totti. E così, con una camicia oversize firmata Balenciaga, le sneakers ai piedi e le gambe in bella vista Ilary ignora il gossip che la riguarda e si gode un pomeriggio romano tra una passeggiata in centro, una visita a uno dei luoghi più iconici della città, Fontana di Trevi e un pranzetto in una spaghetteria tipica del centro della Capitale.

L'ultima volta che la conduttrice dell'Isola dei Famosi si era fatta vedere tra le strade del centro di Roma era in compagnia del suo ex marito che, ormai, sembra essere un capitolo (definitivamente) chiuso della sua vita. Ilary, infatti, si è anche tolta la fede dal dito, indizio che sembra non lasciare spazio alla benché minima speranza di un riavvicinamente con Totti. Durante la sua visita a una mostra di Andy Warhol aveva mostrato, involontariamente, la sua mano sinistra senza più fede al dito e i più curiosi non hanno potuto non notarlo. Ilary, intanto, continua a mantenere il silenzio sul suo divorzio e sembra proprio non abbia alcuna intenzione di parlarne.