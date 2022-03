Totti e Ilary, dopo le voci di crisi si "rifugiano in famiglia"

La presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha sconvolto l'Italia e soprattutto chi li ama. Per giorni si sono susseguiti, e alcuni gossip stanno continuando a uscire, senza tregua anche dopo la smentita che il Pupone aveva condiviso sui social. Secondo molti tra i due sarebbe davvero finito l'amore, secondo altri si sarebbe trattata solo di una crisi (come a molti capita). Però se sei famoso una crisi non è solo una crisi e se un minimo dubbio trapela diventa la miccia che innesca la bomba del gossip.

Francesco e Ilary si sono "circondati degli amici e della famiglia. Un muto inaccessibile se non per qualche occasione in cui si sono mostrati insieme", scrive il settimanale Oggi. Sono poche le occasioni in cui si sono mostrati insieme in questi giorni, come ad esempio Ilary che su Instagram condivide una storia in cui fa vedere di star guardando C'è posta per te con ospite il marito. I pettegolezzi hanno colpito tutta la famiglia e infatti anche la sorella di Ilary, Melory, si era sfogata sui social "Vi sentite meglio dopo tanta cattiveria?". Tra poco sarà il loro anniversario, 20 anni insieme. Sarà un giorno in cui tutti avranno, ancora una volta, gli occhi sulla coppia. "Quando si sono conosciuti Questo piccolo grande amore era la loro colonna sonora", chissà se il piccolo amore, che li ha trasformati nella coppia tra le più amate d'Italia, "è ancora piccolo, ma grande".