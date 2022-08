Blasi-Totti, sarà guerra per il divorzio

La fine dell'estate porta con sé nuove notizie sul divorzio Blasi-Totti. Gli ex "re e regina di Roma" sono ormai prossimi a ufficializzare il divorzio che però si preannuncia una vera e propria battaglia legale. Francesco Totti ha scelto l'avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, che affiancherà il difensore Antonio Conte. Ilary Blasi invece ha scelto come legale Alessandro Simeone, ex delfino di Bernardini De Pace. Un divorzio quindi che sarà portato avanti su due fronti: quello strettamente sentimentale tra Ilary e Francesco e quello professionale dove la maestra e l'allievo si fronteggeranno.

Secondo il settimanale Chi il divorzio ha subito un importante sviluppo in questi giorni: "I legali del capitano lo scorso giovedì hanno formalizzato un atto di pace che prevede che la casa principale rimanga ai figli e che i genitori si alternino nella loro custodia all'interno di quella stessa dimora, stabilendo giorni diversi per entrambi".

E non solo, "i due ex si impegnano a stoppare i flussi di notizie sulla vicenda, per non fomentare altri gossip" di cui i loro figli sono le uniche vittime. L'offerta, si legge, "si troverebbe sul tavolo di Simeoni (il legale di Blasi, ndr), ma al momento le condizioni per una soluzione pacifica non ci sono". Secondo il magazine l'intervento di Bernardini De Pace potrebbe essere la chiave di volta della separazione, o meglio l'estintore, anche perché se da un lato ci sono le foto di Francesco Totti fuori dalla casa di Noemi Bocchi, dall'altra ci sono Ilary Blasi e i gossip, mai smentiti, che la legherebbero a Cristiano Iovino.