Francesco Totti porta in tribunale la "lista dei flirt di Ilary Blasi"

Che non sarebbe stato un divorzio semplice era chiaro da mesi, ma a quanto pare la "guerra" legale ancora non è terminata, anzi. Né Ilary Blasi né Francesco Totti hanno intenzione di deporre le armi e secondo quanto riporta il Corriere della Sera Ilary avrebbe messo in campo l'artiglieria pesante: la conduttrice infatti avrebbe presentato "una richiesta formale di addebito contro l’ex marito". Questo perché sosterrebbe che il loro quasi ventennale matrimonio (sono stati sposati per quasi 17 anni) sarebbe finito per colpa di Naomi Bocchi.

L'atto, si legge, "è stato depositato e notificato alla controparte, che ha tempo fino al 10 agosto per rispondere". Secondo il quotidiano i legali di Totti sono già pronti con una contro-richiesta nella quale "metteranno nero su bianco anche una lista dei (presunti) flirt di Ilary. Con nomi e cognomi. Allegando i messaggini compromettenti scoperti sul cellulare della showgirl". Impossibile dimenticare l'intervista-rivelazione di Totti in cui oltre a parlare di Noemi Bocchi, e dell'amore che li lega, aveva parlato dei messaggi e di una terza persona, Alessia Soldani (amica e hairstylist di Ilary, ma anche di Michelle Hunziker e molte altre vip, ndr), che avrebbe fatto da tramite tra quella che ormai è la sua ex moglie e un altro uomo.

Francesco Totti e i filrt di Ilary Blasi

Nel documento che presenteranno i legali di Francesco si farebbe esplicitamente "il nome di Cristiano Iovino" e forse "anche del fascinoso attore Luca Marinelli". L'udienza sarebbe fissata per il 20 settembre e forse potrebbero essere chiamati a testimoniare sia Noemi Bocchi, sia Iovino.

I Rolex e le borse

Il tribunale civile di Roma ha respinto l’appello di Ilary Blasi, ritenendolo infondato, contro l’ordinanza-sentenza del giudice Francesco Frettoni in quanto i Rolex non sono considerati dei regali per lei e l'avrebbe condannata a pagare le spese legali per 4mila euro. Il tribunale avrebbe anche ordinato a Blasi di riportare tutti gli orologi in una "cassetta di sicurezza cointestata", andando così a confermare il compossesso. Per quanto riguarda le borsette, il Corriere, scrive che "il collegio ha ritenuto infondata la richiesta di restituzione di altre borse, scarpe della cui sparizione Ilary non si sarebbe accorta prima, benché abbia avuto quasi 7 mesi".