Ilary Blasi: arriva la (nuova) richiesta per Francesco Totti durante il divorzio

Sarà ancora "unica" Ilary Blasi, protagonista di un nuovo documentario sulla sua vita che racconterà il dopo-Francesco Totti, gli affetti, la rinascita della conduttrice. Se qualche giorno fa Today aveva lanciato l'esclusiva sul progetto televisivo fino ad allora top secret, oggi il settimanale Chi aggiunge dettagli e altre immagini che mostrano Ilary ancora a Ponza, in barca con le amiche più care riprese da una troupe di cameran. Una delle chiavi di lettura di Unica - si legge - è che Blasi si è circondata da persone che le vogliono bene e la sostengono, aiutandola a scoprire cosa ci sia sotto a tutto ciò che non torna.

Lunedì 8 luglio Ilary tornerà in tv al timone di Battiti Live su Canale 5. Intanto la causa di separazione e di divorzio da Francesco Totti procede. "Sarà un percorso lungo" scrive il settimanale che aggiunge anche un dettaglio sulla strategia legale degli avvocati della conduttrice: "Ilary, come spesso accade in questi casi, ha fatto richiesta di separazione parziale. La curiosità è come mai non l'abbia fatta Totti, visto che il Capitano sta portando avanti progetti di famiglia con Noemi Bocchi". Intanto entrambi gli ex, forse su consiglio dei rispettivi avvocati, hanno eliminato dai loro account ogni foto e riferimento ai rispettivi partner, Bocchi per lui, appunto, e Bastian Muller per lei. Una strategia che probabilmente potrebbe agevolare entrambi nel prosieguo della causa che dovrà definire anche la gestione di un ingente patrimonio.

Cos'è la separazione parziale

Come si legge su Altalex, la sentenza non definitiva di separazione o divorzio può essere emessa dal Tribunale in presenza di determinate circostanze. Attraverso la sentenza parziale il magistrato ha la facoltà di limitare la decisione ad alcune domande proposte, disponendo la prosecuzione dell’istruttoria per le altre.