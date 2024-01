Ilary Blasi: "Mio cognato sapeva di Noemi ma non mi disse nulla. L'amore c'è ancora"

"La cosa che mi ha ferita di più è stata la convinzione diffusa che io sapessi tutto, che tollerassi in quanto 'prescelta' del campione". Ilary Blasi da quando è diventato visibile, su Netflix, Unica, il suo docufilm, è un fiume in piena. Il 30 gennaio sarà disponibile in tutte le librerie "Stupida", il libro edito da Mondadori in cui racconta della fine del matrimonio con Francesco Totti.

"Avevo scelto la via del silenzio, ma in quasi due anni ho letto tantissime cose su quello che stava succedendo. SI è superato il limite e ho sentito l'esigenza di espormi", rivela la conduttrice in un'intervista a Sette, il magazine del Corriere della Sera.

"Dovevo essere io a raccontare la mia storia. Specie dopo che mi sono state fatte accuse pesanti. Ho visto molte persone andare in televisione a parlare di me, del mio matrimonio, come se vivessero dentro casa mia... tanto che a un certo punto mi è venuto il dubbio... mi sono detta: non è che erano dentro l’armadio?", questi due anni non sono stati semplici, ma Blasi, come dimostra questa risposta, non ha mai perso la sua ironia.

Ciò che più l'ha fatta soffrire è stato leggere che "io sapessi tutto. Addirittura che fossimo una coppia aperta... forse era una coppia aperta, ma solo da una parte: non la mia". E anche in questa intervista, che probabilmente è stata fatta prima delle dichiarazioni di Iovino, Ilary ribadisce di non aver mai tradito Totti. Di lei è stato detto anche che avesse "dieci amanti, o non so più quanti, ormai ho perso il conto. Ma a quel punto la fantomatica coppia aperta a lui non è più andata bene, si vede. No, non è vero come non lo è che a me andasse bene l’idea di essere tradita. Come se avessi dovuto ritenermi fortunata per essere stata 'la prescelta': stavo con il calciatore di fama planetaria e quindi dovevo chiudere gli occhi e stare zitta. Prima e anche dopo. Al gossip sono abituata, ma tutto questo intaccava la mia integrità come donna".

"Non ho niente di intestato, matrimonio non è patrimonio"

A chi da sempre le ha detto che le conveniva essere sposata con Totti per la prima volta replica svelando che i due hanno la "separazione dei beni. Non ho niente di intestato e non ho mai voluto niente perché credo che sia giusto così: il matrimonio non è patrimonio. Sono sempre stata indipendente e mi hanno criticata anche per questo. Sono fortunata, una privilegiata, lo devo riconoscere, ma essere indipendente è quello che mi ha permesso di affrontare meglio tutto".

Durante la separazione Totti ha licenziato la tata di Isabel: "Non è stato bello, per niente. Era un riferimento per lei. Anche se le mie amiche mi hanno detto che lo fanno in tanti. Sarà. Io so che ho potuto riassumerla subito proprio perché ho un lavoro".

Nel libro scrive che molti dei dispetti erano legati alla villa all'Eur: "La casa è sua e sarà sempre sua. Non sono andata via io subito per i miei figli: per loro quel posto è un riferimento e di muovere anche quella parte non me la sono sentita".

In merito ai Rolex, il cui possesso è stato oggetto di sentenze in tribunale, Blasi specifica: "Erano miei, sono regali che mi ha fatto. Io ho preso solo le mie cose, tanto che il giudice non li ha ridati a lui. Li ha presi e li ha messi in una cassetta, sono segregati, come del resto avevo chiesto, quindi va bene così".

Se agli occhi esterni era palese che Totti la tradisse, e per questo "la gente si aspettasse che stessi zitta", ai suoi occhi no: "Continuo a ripetere che ho avuto un matrimonio stupendo, felice, con un marito a cui non avevo nulla da criticare ufficialmente".

"Eravamo innamorati, lo eravamo. E tutte le persone più care vedevano questo: gli amici di infanzia che frequentavano casa, le mie sorelle, i miei genitori. Vedevano quello che vedevano i miei figli. Mai nessuno ha sospettato. Solo mio cognato ha saputo questa ultima storia, ma non mi aveva detto nulla sperando che Francesco rinsavisse", ammette Ilary.

In merito all'incontro con Cristiano Iovino che Totti ha scoperto leggendo i suoi messaggi spiega che non può sapere cosa sarebbe successo se lui non avesse letto: "Forse non lo capirò mai se quella cosa, per Francesco, è stata un pretesto. Di certo sono successe una serie di situazioni che hanno portato a questo risultato, anche abbastanza velocemente".

"L'amore c'è ancora"

Per la scelta di pubblicare il documentario e il libro è stata criticata, ma se era stata in silenzio era perché avevano deciso di comune accordo di non parlare: "La mia scelta, che doveva essere la nostra scelta, era di restare in silenzio. Poi c’è stata la famosa intervista sul Corriere della Sera. E poi ancora sono partite tutte le varie ricostruzioni di cui dicevamo che mi facevano apparire da ladra a bugiarda ad approfittatrice. Non è una questione di panificare ma di rispetto verso me stessa". E Francesco non era stato messo al corrente dell'uscita del libro e neanche del docufilm.

L'amore c'è ancora: "In una forma diversa. Come puoi dopo 20 anni insieme a una persona cancellare tutto? È chiaro che rimane l’affetto: sarà sempre il papà dei miei figli e l’uomo con cui ho diviso metà della mia vita". La sua non è una vendetta: "Non ho fatto questa serie o questo libro per fare male a lui ma per rispetto a me, per dire il mio punto di vista. La mia intenzione non era ferirlo: semplicemente, ho raccontato quello che è successo". E questo lo dimostra il finale del libro che è un invito a riappacificarsi: "Sì, perché le cose possono succedere ma vanno affrontate. Ci si parla, era quello che mi aspettavo. Se mi avesse detto: mi sono innamorato di un’altra, tutto questo non sarebbe successo". Ilary è davvero disposta alla riappacificazione e in una loro ipotetica cena potrebbero "parlare del più e del meno".

Cristian, Chanel e Isabel "hanno un buon rapporto con entrambi. Non ho fatto nulla per aggiungere tensione tra loro e il padre. È giusto che lo frequentino". "Quello che è successo non è colpa loro e non deve essere una colpa loro che, anzi, devono continuare ad avere rapporti con tutti e due. È giusto così".

"Spero siano felici"

E se Totti le avesse chiesto scusa e di perdonarlo? "Ehhh. Mi conosco e penso che anche lui mi conoscesse in questo senso. No, non sarei riuscita ad andare oltre". Ad oggi esclude ogni tipo di riavvicinamento amoroso: "Siamo in un’altra fase, quella roba lì non torna più. Può tornare un rapporto, un altro tipo di relazione. Ma non quella che è stata. Io oggi sono serena, leggera. Non voglio dire che non ho sbagliato niente però sono tranquilla con me stessa: credo che il voltare pagina velocemente dipenda anche da quello. Ho provato a fare tutto quello che andava fatto".

"Non ho pregiudizi verso il matrimonio. Uno direbbe: ma come, anche dopo questa esperienza? Però, cosa posso dire, io continuo a crederci, quindi perché mettere dei muri? La vita è così strana... Essere sposata non è stata assolutamente una esperienza traumatica, per me... e poi dicono che il secondo è più bello, quindi..", quindi chissà. Infine una parole per Noemi Bocchi: "Spero che siano felici. Veramente. Almeno ne sarà valsa la pena".