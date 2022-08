Ilary Blasi, l'appello dalla Croazia: "Aiutatemi a ritrovare Alfio, smarrito a Sabaudia" (dove è Totti)

Doccia fredda per Ilary Blasi nel bel mezzo della sua vacanza in Croazia con la figlia Isabel. Alfio, l'amatissimo gatto della conduttrice, si è smarrito a Sabaudia, rimasto nella casa di famiglia al mare mentre lei è in viaggio.

Su Instagram l'appello concitato: "Aiutatemi a ritrovare Alfio, il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia". Il numero da contattare ha il prefisso di Milano. Sarà dunque di qualche suo amico o collaboratore di lavoro - visto che le sorelle e i genitori, residenti a Roma, sono in vacanza -, dettaglio che fa pensare come i rapporti con l'ormai ex marito siano gelidi. Francesco Totti si trova tuttora a Sabaudia, ma evidentemente non è voluto intervenire nella ricerca del gatto.

La passione di Ilary per la razza Canadian Sphynx

Ilary Blasi ha una vera passione per i Canadian Sphynx. I gatti di questa razza sono meglio conosciuti come "nudi" per l'assenza di pelo sul mantello. La conduttrice ne ha due: Donna Paola, presa nel 2019, e Alfio, arrivato lo scorso anno, ma non sono gli unici animali che vivono in famiglia. Nella villa al Torrino, dove molto probabilmente resterà a vivere con i figli dopo la separazione legale da Totti, ci sono anche delle caprette.

L'appello di Ilary Blasi su Instagram