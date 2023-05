Ilary Blasi lancia la moda-gioiello dell'estate: le foto

Ilary Blasi ha mostrato quella che potrebbe essere la moda dell'estate 2023. La conduttrice dell'Isola dei Famosi con l'arrivo della bella stagione, e di temperature che sono sempre più vicine a quelle estive, ha deciso che sono giunti i giorni per mettere in bella vista il suo girovita. Ma quest'anno ci sarà un dettaglio in più: un filo d'oro preso su misura sul suo punto vita e poi saldato. Questo tipo di monili sono già noti, ma solo come braccialetti: in molti lo hanno regalato ai loro amici o partner come segno di un amore, un legame, importante e indissolubile.

In un video Blasi mostra che il gioielliere le prende la misura della vita con un metro, Ilary guardandosi allo specchio lo posiziona precisamente all'altezza che voleva, ovvero sotto l'ombelico, poi il negoziante ha saldato le due estremità del filo d'oro e voilà il gioiello è finito.

Sotto al video, condiviso anche dalla gioielleria, sono molti i commenti, alcuni anche molto divertenti, come quello di una signora che ironizzando sulla misura del suo girovita dichiara che lei dovrebbe spenderci almeno 1.000 euro o come quello di un'altra utente che sottolinea come la sua "pancia cambia di 5/10 cm da mattina a sera. Lo romperei il giorno stesso". Chissà se questa moda lanciata da Ilary conquisterà il cuore, e il girovita, dei suoi follower.