Ilary Blasi, i presunti guadagni per il docufilm e la cifra (stellare) chiesta da Totti per replicare

Dopo il successo del docufilm Unica con cui Ilary Blasi ha primeggiato per settimane nella classifica di Netflix, la conduttrice è tornata a far parlare di sé e delle sue arcinote vicende sentimentali per l'uscita del libro che le traspone in chiave letteraria. Che stupida. La mia verità è il titolo dell'autobiografia che il prossimo 30 gennaio riempirà gli scaffali delle librerie, lanciato con la promessa che svelerà nuovi retroscena sulla fine del matrimonio con l'ex marito Francesco Totti.

Per quanto sviscerato in ogni luogo e forma, date queste novità l'argomento è tornato in auge nelle cronache mediatiche delle ultime ore, arrivando anche a toccare l'argomento guadagni che Blasi avrebbe percepito da queste ultime mosse. A parlarne è stato Gabriele Parpiglia che, intervenuto a Rtl 102.5, ha riferito di cifre molto importanti e di quelle ancora più esorbitanti che Totti avrebbe chiesto a Netflix per replicare al docufilm di Ilary. "Se Ilary Blasi ha preso soldi? Sì, ha chiuso un pacchetto con Netflix e uno con Mondadori per il libro. Quanto ha preso? Meno di un milione" le parole del giornalista prima di passare alla presunta richiesta dell'ex calciatore. Alla domanda su quanto Totti quanto avrebbe chiesto: "Più di un milione... Più di due milioni... Ha chiesto tanto" ha affermato Parpiglia senza entrare nel dettaglio, ma facendo intendere l'importanza della cifra. "Non penso ci sarà la replica", ha concluso.

Mentre le indiscrezioni proseguono, Totti dal canto suo non ha mai commentato ufficialmente le ultime uscite della sua ex moglie. All'indomani di Unica le sole concise e decise parole a riguardo sono state riferite da chi gli era accanto subito dopo averlo guardato: "Faccia e dica quello che vuole" avrebbe detto l'ex calciatore che sulla questione, almeno da un punto di vista pubblico, ha preferito restare in silenzio.