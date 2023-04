Ilary Blasi, la prima intervista dopo l'addio a Totti: "Nella mia vita c'è un prima e un dopo"

La prima serata di lunedì 17 aprile segna il ritorno di Ilary Blasi in tv con la 17esima edizione dell'Isola dei famosi. Per la vita privata della conduttrice l'anno trascorso lontano dal piccolo schermo è stato molto intenso, segnato com'è stato dalla fine del matrimonio con Francesco Totti, dal clamore mediatico che ne è derivato, dall'inizio di una nuova relazione sentimentale con l'imprenditore Bastian Muller.

"Ho voglia di rimettermi in pista, nella mia vita c'è un prima e un dopo" racconta Ilary Blasi al settimanale Chi alla vigilia del reality che la vede al timone per il terzo anno consecutivo. Pochi e vaghi sono i riferimenti al suo recente trascorso personale, ma nel corso dell'intervista che soprattutto racconta dell'imminente inizio del programma di Canale 5, emerge l'energia con cui la sua conduttrice sta affrontando questo importante periodo della sua vita. Una vitalità che, però, nasconde anche una certa timidezza. Alla domanda sul suo mostrarsi distaccata e ironica, probabilmente per tutelarsi dalle ingerenze altrui: "Sono timida e questo atteggiamento fa parte di me fin da quando sono piccola" risponde Ilary, "Sono una che guarda il bicchiere mezzo pieno e non pensa mai al male. E poi forse è vero, a volte può essere anche una difesa, la butto in caciara per proteggermi. Manifesto poco le emozioni, ho pudore a farlo, difficilmente mi arrabbio, non sono litigiosa e non vedo sempre la malizia negli altri".

"I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista"

La separazione dal marito Francesco Totti dopo settimane di pettegolezzi su crisi e tradimenti, smentite e dichiarazioni che hanno ufficializzato la rottura è arrivata a luglio scorso. Un lungo periodo molto impegnativo dal punto di vista emotivo e non solo che, sicuramente, ha contribuito ad attuare un importante cambiamento in Ilary Blasi. "Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo" confida ancora: "È un po' come quando uno torna dall'Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L'Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro".

Uno spirito del tutto nuovo quello con cui Ilary affronta questa nuova esperienza professionale da cui, dice, vorrebbe che emergesse ciò che sente di essere davvero: "Non ho filtri, porto quello che sono, quel mix di intrattenimento e leggerezza. Vedo la tv come vedo la vita, il mio atteggiamento non è studiato e non ho l'ansia da prestazione (...) Amo l'ironia e non la pesantezza. Ed essere ironici non è facile".