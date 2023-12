Ilary Blasi racconta la reazione dei figli al documentario: "Loro quella storia l'hanno vissuta. È stato un terremoto"

Ilary Blasi è tornata a sedersi di fronte all'amica Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, lo stesso da cui difese strenuamente l'allora marito Francesco Totti dalle accuse di averla tradita. Oggi molto è cambiato da allora e il documentario Unica che ha raccontato per la prima volta la sua verità sui motivi della chiacchieratissima rottura è stata l'occasione per la nuova intervista.

La conduttrice ha ripercorso con la collega tutte le tappe oggetto del racconto del prodotto Netflix, dal momento del noto caffè con un ragazzo che, scoperto da Totti, sarebbe stata la miccia per far scatenare il putiferio che ha portato alla fine del matrimonio. Compreso quell'aut aut che, a un certo punto, l'ex marito le avrebbe posto: o lui o il lavoro. "È sempre stato geloso. Ma io ora non me la sento di paragonare questa cosa alla parola patriarcato. È il padre dei miei figli e lo sarà per sempre. Io credo che era confuso, spaventato anche lui. Era una via di fuga più facile. Ma nulla a che vedere con quello che sentiamo in questi giorni", ha precisato. "Ho sempre cercato un dialogo, se ci fosse stata una speranza io ci avrei provato a salvare il matrimonio. Ho fatto tutto quello che una moglie e una madre dovrebbe provare a fare. Forse non è bastato".

La reazione dei figli al documentario

Silvia Toffanin ha chiesto a Ilary Blasi come i suoi figli avessero preso la scelta di raccontare la storia in un documentario. "Sono fiera di te, ti amo" sono state le parole di Chanel scritte sui social. "I nostri figli hanno visto il documentario, gliel'ho detto due giorni prima e li ho lasciati liberi di scegliere. 'Se lo volete guardare sapete dove trovarlo, prendetevi il vostro tempo'. Di fatto loro quella storia la conoscevano, non si tratta di scherarsi, non si sceglie tra mamma e papà. L'importante è che abbiano la situazione chiara, ovviamente hanno vissuto tutto il terremoto, fa parte di un divorzio".

Sui tradimenti, poi, Toffanin ha chiesto se oggi sospetta che Totti abbia avuto altre relazioni in questi vent'anni. "È quello che Roma mi ha fatto capire", ha affermato Ilary: "A me non sono mai arrivate prove concrete, io non ho mai visto nulla, non ho prove. Ora però penso di sì". E sulle dichiarazioni che proprio da quello studio lanciò ai giornalisti che parlarono della storia con Naomi Bocchi: "Chiedo scusa ai giornali e ai giornalisti" ha aggiunto, consapevole della sicurezza che allora la spinse a difendere la sua famiglia poiché pienamente fiduciosa delle parole dell'allora marito.

Di seguito, un momento dell'intervista di Ilary Blasi a Verissimo