Totti-Blasi, parla l'investigatore privato: "Ilary mi ha dato 75mila euro per ore e ore di lavoro"

Di un investigatore privato contattato da Ilary Blasi per ottenere le prove dei tradimenti di Francesco Totti si parla da tempo. Ora che la separazione è confermata e i due sono prossimi a vedersi in tribunale come controparti, si torna a parlare di quell'agente investigativo che per la prima volta ha voluto raccontare i dettagli rivelabili del lavoro svolto per conto della showgirl.

Intervistato dal settimanale Nuovo, l'investigatore privato Ezio Denti ha affermato di essersi occupato di seguire Totti per conto di Ilary che avrebbe pagato un totale di 75mila euro per ottenere informazioni sull'ex marito. L'incarico risale allo scorso 22 aprile. "Nel caso di Ilary sono stati spesi 75mila euro - ha spiegato Denti - Un costo giustificato dal tipo di strumentazione sofisticata utilizzata: Gps, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore e ore di lavoro".

Il messaggio scoperto da Totti

Il coinvolgimento di un investigatore privato è stato citato anche dallo stesso Francesco Totti nella famosa intervista al Corriere della Sera quando confidò di aver trovato delle "cimici" nella sua auto. Il particolare, però, è stato smentito da Ezio Denti: "Non è assolutamente possibile. Le cimici possono essere posizionate soltanto dalla Polizia giudiziaria e su mandato di un magistrato. Come investigatori noi possiamo invece installare i Gps sulle auto, all'esterno, così possiamo seguire gli spostamenti di un marito presunto fedifrago. E così è stato per Totti" ha affermato. Poi, ancora, un'altra curiosità sul caso più mediatico del momento: "Sul cellulare della moglie lui ha visto un messaggio che diceva: "Sono arrivato, ti aspetto in albergo". Ebbene, quel messaggio era mio, relativo al nostro incontro in cui Ilary mi ha ingaggiato".

Infine, una considerazione su Noemi Bocchi: "È la fotocopia di Ilary, è frequente che si tradisca la moglie con una donna simile" ha detto Denti: "Nel caso di Totti io mi sento di dire che lui è ancora innamorato della moglie. Penso che abbia intrecciato un'altra relazione perché sentiva che ormai con Ilary si era rotto qualcosa".

Nel corso dell'intervista Denti ha anche ricordato il caso Seredova-Buffon-D'Amico: "Ricordo che Alena Seredova mi chiamò per incaricarmi di "stanare" Gigi Buffon e fui proprio io a scattare le foto che riprendevano il calciatore con la conduttrice Ilaria D'Amico a Milano, quella da cui poi scoppiò lo scandalo".