Totti-Blasi il retroscena: "Ilary non ha mai ingaggiato un investigatore privato"

Da mesi si parla dell'investigatore privato che Ilary Blasi avrebbe ingaggiato per ottenere informazioni su Francesco Totti e la sua storia con Noemi Bocchi. Se n'è parlato così tanto che lo stesso investigatore, Ezio Denti, ha deciso di rilasciare un'intervista al settimanale Nuovo nel quale ha anche parlato della cifra che Blasi lo avrebbe pagato. 75mila euro per seguire Francesco con "Gps, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore e ore di lavoro". Tutto questo, e anche il suo ingaggio, sarebbe falso. A dirlo è l'avvocato di Blasi che ha mandato una lettera a Dagospia per spiegare come stanno davvero le cose.

La lettera è stata pubblicata oggi da Dago e quello che c'è scritto è ben chiaro: "La notizia è semplicemente falsa".

La lettera del legale di Ilary Blasi

"Caro Dago, in nome e per conto della Signora Ilary Blasi, ti indico quanto segue" inizia così la lettera dell'avvocato Alessandro Simeone. "Quest’oggi hai ripubblicato l’intervista che risulta rilasciata dal Signor Ezio Denti al settimanale “Nuovo”, nella quale si afferma che la mia assistita lo avrebbe ingaggiato, nel mese di aprile 2022, per effettuare indagini sul Signor Francesco Totti. La notizia è semplicemente falsa".

"Ilary Blasi, infatti: non ha mai avuto rapporti con il Signor Denti; non ha mai incontrato il Signor Denti per conferirgli un incarico; non ha mai incaricato il Signor Denti, tantomeno per effettuare quanto lo stesso indica nell’intervista; non ha mai pagato 75mila euro per effettuare investigazioni sul marito" un quadro ben preciso in cui l'avvocato specifica che tra Blasi e Denti non c'è mai stato neanche un contatto.

"Il Signor Denti - si legge ancora - è già stato diffidato dall’accostare la propria attività professionale al nome della Signora Blasi. Si tratta, in sostanza, dell’ennesima fake news, probabilmente diffusa con il fine di profittare indebitamente del risalto mediatico della vicenda. Confido nella tempestiva pubblicazione di questa mia comunicazione, da valere anche come rettifica.