Ilary Blasi stretta a Isabel il giorno prima dell'udienza con Totti

Pomeriggio in palestra sui pattini con la piccola Isabel e poi coccole a casa. Così Ilary Blasi ha trascorso il giorno prima dell'udienza con Francesco Totti. La conduttrice si è stretta alla figlia in attesa del primo incontro in Tribunale con l'ex marito, come si vede dalle sue storie Instagram (mentre lui ha pubblicato una foto del primogenito Cristian, scrivendo "vita mia").

Oggi sarà una giornata difficile per entrambi, che dovranno iniziare a discutere davanti ai giudici del divorzio. Non solo. In questa prima udienza si cercherà di risolvere la guerra dei Rolex e delle borsette, i primi - pare - sottratti da Ilary dalla cassaforte, le seconde invece nascoste da Totti per dispetto. Il 'Pupone' avrebbe preso dall'armadio dell'ex moglie anche la sua collezione di scarpe griffate (circa 100 paia tra Gucci, Chanel e Jimmy Choo) e alcuni gioielli, motivo per cui la Blasi avrebbe presentato un ricorso d'urgenza al Tribunale di Roma per chiederne la restituzione.

Oltre ai vari 'malloppi', si proverà a trovare un accordo sul divorzio e tutto ciò che ne consegue, dall'affidamento dei figli alla divisione dei beni in comune. O quantomeno gli avvocati inizieranno a parlarne. Sulla villa del Torrino sembra non ci siano più dubbi: Ilary resterà a vivere lì con i tre figli mentre Totti si trasferirà in un appartamento appena acquistato a Roma Nord, dove probabilmente a breve andrà a vivere anche la nuova compagna Noemi Bocchi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.