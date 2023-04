Il post di Ilary Blasi dopo l'Isola, Selvaggia Lucarelli commenta senza filtri

Non è certo passato inosservato il look di Ilary Blasi ieri sera a L'Isola dei Famosi. Per il debutto, la conduttrice si è presentata con un nuovo taglio di capelli e una voluminosa pettinatura anni '80, mentre per l'outfit ha scelto una gonna nera lunga e aderente con una t-shirt bianca morbida. A dare un tocco di eleganza e originalità i guanti neri, lunghi fino a sopra il gomito, che ha tenuto per l'intera puntata.

Non tutti hanno apprezzato, preferendola in versione più moderna e sbarazzina, e sui social è esplosa l'ironia soprattutto sui capelli. "Ma è Amanda Lear?" hanno scritto in molti, dando il via a numerosi meme. A dire la sua sul look della padrona di casa anche Selvaggia Lucarelli. Dopo aver seguito la prima puntata del reality, ieri sera, la giornalista ha pubblicato tra le sue storie Instagram una foto di Ilary, aggiungendo: "Non so capendo".

Stamattina, invece, si è chiarita le idee e ha commentato il post della conduttrice. "Il meglio deve ancora venire" ha scritto Ilary Blasi, pubblicando una foto scattata ieri sera. "Ci ho pensato molto, per me alla fine è sì" ha replicato Selvaggia Lucarelli, promovendo abito e look (e magari anche la sua conduzione). "Se è sì per Selvaggia hai già fatto centro" scrive qualcuno, sottolineando l'atteggiamento spesso polemico e intransigente della giornalista, che nei confronti di Ilary Blasi, in passato, è stata severa più di una volta.