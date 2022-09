Ilary Blasi in un centro estetico, il trattamento alle labbra diventa social: video e foto

Mentre le notizie sulla fine del suo matrimonio continuano ad arricchirsi di dettagli, tra investigatori che annunciano azioni legali e personaggi che smentiscono ogni implicazione sentimenale, Ilary Blasi si astiene da qualsiasi commento, lasciando che i social siano la sola vetrina sulla sua nuova vita da single.

Dopo le vacanze estive, da sola o con i figli, i pranzi in famiglia e la serata al teatro, adesso le ultime storie Instagram aggiornano sulla seduta della conduttrice in un centro estetico in cui si è recata per sottoporsi ad un trattamento alle labbra. Foto e video mostrano il procedimento e il suo risultato, evidente nell'immagine finale dove Ilary si mostra accanto alla titolare del salone di bellezza. Anche stavolta non c'è nessuna dichiarazione ad affiancare i contenuti social che restano il gettonatissimo mezzo virtuale per raccontare la sua quotidianità ai follower, ora più di due milioni.

(Di seguito, il video e le foto pubblicati da Ilary Blasi)

Totti-Blasi, per chi "tifano" gli italiani

Ma in tutta questa storia di separazione, ripicche e presunti tradimenti, con chi si sono schierati i social dopo l'intervista esclusiva di Francesco Totti sulla fine matrimonio con Ilary Blasi? Con l'ex capitano della Roma o con la conduttrice che, finora, è rimasta in silenzio e indifferente al gossip nei suoi confronti? I dati parlano chiaro: le parole di Totti nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso 11 settembre hanno definitivamente creato uno schieramento quasi univoco da parte delle persone che, se fino ad allora avevano sperato in un possibile ritorno di fiamma tra i due e difeso entrambe le parti, ora si schierano solo da un lato, quello di Ilary.

Sembra proprio che l'intervista del Capitano non sia piaciuta molto agli utenti che hanno preso una posizione schierandosi contro Totti e minando, così, anche il suo mito calcistico che con il divorzio e i tradimenti non avrebbe nulla a che fare. Il calciatore, infatti, è stato ricoperto di duri attacchi. A rivelare i dati precisi dell'opinione social sulla rottura Totti-Ilary dopo la chiacchieratissima intervista dell'ex campione è stata IZILab, la società che realizza analisi di web monitoring e social listening che ha calcolato il sentiment dei social sul divorzio più discusso dell'anno dopo le parole di Totti.