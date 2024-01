Ilary Blasi, "nel libro c'è una bomba su Totti": la soffiata

La versione scritta di "Unica"? Niente affatto. "Che stupida", il libro di Ilary Blasi sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, rivelerà altri inediti retroscena e il finale - come ha promesso la conduttrice - lascerà tutti a bocca aperta.

Parola di Ilary, ma anche di Francesca Barra, che il 31 gennaio presenterà il libro a Milano. La giornalista, ospite a La vita in diretta, si è lasciata sfuggire qualche anticipazione, assicurando novità rispetto al documentario uscito a novembre su Netflix: "Non so nulla di Francesco Totti al Festival di Sanremo - ha risposto ad Alberto Matano, commentando l'indiscrezione sulla presunta ospitata dell'ex calciatore all'Ariston circolata nelle ultime ore - So solo che devo presentare il libro di Ilary, per il resto non so altro. Per raccontare tutto posso tornare. Però per il momenot posso dirvi che c'è una bomba dentro. Sì, una bomba".

Insomma, il documentario sarebbe stato solo l'antipasto. La conduttrice il piatto forte lo servirebbe nel libro, come ha svelato Francesca Barra: "L'ho letto tutto e ho rintracciato la sua stessa identica modalità di comunicare. Poi non sono il suo ufficio stampa, la devo solo presentare da giornalista imparziale. A proposito della bomba - ha concluso, tornando sul pezzo forte - magari se Totti sarà a Sanremo potrà rispondere a quello che ha scritto Ilary. Sul libro posso dire che resterete stupiti".