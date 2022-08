Ilary Blasi e quella linguaccia liberatoria che sembra dire tutto sul suo stato d'animo

Sarà liberatoria, sarà di scherno, sarà rivolta alla nuova fiamma di Francesco Totti o a chi l'ha tradita per schierarsi dalla parte del suo ex marito, fatto sta che Ilary Blasi con quella linguaccia sembra dire davvero tutto sul suo stato d'animo quasi a volersi preparare, a modo suo, al suo ritorno a Roma dopo le vacanze ad alta quota a Cortina D'Ampezzo. Proprio oggi, la presentatrice dell'Isola dei Famosi ha regalato ai suoi fan una carrellata di foto in quello che sembra essere il suo ultimo giorno sulle Dolomiti, come lascia intendere lei stessa con quel "Ciao Cortina", città che l'ha accolta e, per certi versi, "protetta", almeno per qualche giorno, dal clamore mediatico nei suoi confonti dopo l'annuncio del divorzio da Totti.

Ilary, dopo aver trascorso qualche giorno in montagna tra pranzetti, passeggiate e aperitivi in compagnia dei suoi amici più cari ma, soprattutto, lontana dai media, sembra aver ricaricato le batterie e ritrovato un po' di pace per affrontare la sua nuova vita, da single, a Roma, città con cui ha convissuto con Totti per ben vent'anni prima della fine del loro matrimonio. E se lui si sta godendo il mare di Sabaudia con affianco la sua nuova fiamma Noemi Bocchi e insieme anche all'amico di Ilary, Emanuele che è stato avvistato in compagnia della nuova fidanzata di Francesco, l'ex letterina di Passaparola si prepara ad affrontare di petto la sua nuova realtà romana senza Totti che, ormai, è sempre più preso da Noemi, al punto che c'è perfino chi ha parlato di una presunta gravidanza della Bocchi.

Ilary, inoltre, ha dichiarato di voler restare lontana dalla TV per almeno un anno e, in una chiacchierata con il suo amico Alfoso Signorini, si è mostrata "estremamente lucida" e pronta a vivere con forza e razionalità questa sua nuova vita da mamma single e, quella linguaccia, fatta in macchina, in quello che sembra essere il suo ritorno a Roma, lo dimostra appieno.