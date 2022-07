Ilary Blasi, da single, è più sexy che mai. Il bikini look è super hot

Ilary Blasi torna a far parlare di sé dopo il trambusto mediatico per la fine del suo matrimonio con Francesco Totti e si mostra, da single, più sexy che mai in un look super hot che mette in evidenza il suo fisico invidiabile e l'addome scolpito. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ed ex moglie del numero 10 della Roma, sta trascorrendo le vacanze estive e la pausa lavorativa dagli impegni in televisione, in Africa, insieme ai suoi tre figli Christian, Chanel e Isabel. La 41enne, infatti, ha scelto di allontanarsi da Roma e dall'Italia per vivere più serenamente e in disparte la separazione con Totti dopo l'annuncio alla stampa che ha sconvolto tutti gli italiani, da sempre fan della coppia.

È passata poco più di una settimana da quando i due vip hanno detto di non stare più insieme e, da allora, l'attenzione mediatica li ha travolti al punto da spingere lei a volare lontano da tutto e tutti con i suoi figli e lui a restare a Roma, da solo, lontano dai riflettori. E se Totti si è preso una pausa dai social, comparendo solo nelle storie Instagram di un amico mentre gioca a paddle, Ilary non ha mai smesso si sfoggiare i suoi sexy look estivi e il suo fisico da urlo tra topless, lato b in vista e costumini hot. L'ultimo look è quello di oggi che, la presentatrice TV, distesa sul letto, riprende con il suo smartphone e pubblica sul suo profilo Instagram. Un bikini nero con lacci che girano intorno all'addome scolpito e uno sguardo decisamente provocante. Che stia lanciando un messaggio di sfida a qualcuno?