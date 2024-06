Ilary Blasi e Luxuria, la rottura è totale: cosa c'è dietro la fine dell'amicizia

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria si conoscono da tempo, ma ultimamente i rapporti si sarebbero interrotti del tutto. A rivelarlo è Alberto Dandolo nella rubrica del settimanale Oggi dedicata al gossip dove si riportano i dettagli sulla fine dell'amicizia tra la ex e l'attuale conduttrice dell'Isola dei Famosi che un tempo era stata opinionista del programma.

Proprio questo passaggio di testimone nel reality di Canale 5 sarebbe tra i motivi della freddezza di Blasi, ora al timone di Battiti Live sempre su Canale 5. Pare infatti che Ilary, impegnata anche nelle riprese del documentario Unica 2, abbia privatamente espresso una certa "soddisfazione" per il flop di ascolti registrato dall'ultima edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria. "Con quest'ultima Ilary pare abbia congelato ogni tipo di rapporto: le due fino all'anno scorso erano molto amiche e si frequentavano con regolarità" si legge sul settimanale che anticipa anche il prossimo impegno di Blasi: la conduzione del reality La Talpa che torna su Canale 5 da gennaio.

L'amicizia tra Ilary Blasi e Luxuria

In effetti Luxuria e Blasi erano apparse molto legate e non solo da un punto di vista professionale: in passato la prima aveva rivelato dettagli privati sul compagno di Ilary, Bastian Muller, e i due sarebbero stati anche i suoi "cupido" per l'incontro con il fidanzato a cui è legata da qualche mese. Proprio in virtù del loro rapporto Vladi aveva iniziato la "sua" Isola salutando Ilary: "Ieri ci siamo sentite e so che stai lì divanata, grazie delle belle parole che mi hai detto, ciao Ilary, ciao!". Un gesto a cui, da parte della collega, non è mai seguito un gesto di altrettanto affetto, almeno pubblicamente.