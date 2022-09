Adriana Volpe: "Ho visto Ilary molto magra e provata"

Da sotto l'ombrellone ai salotti tv. La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti fa parlare chiunque e ovunque dall'inizio di questa estate. Anche La vita in diretta, ripartita da ieri su Rai 1, ha dedicato un ampio spazio alla vicenda, commentata al tavolo da Adriana Volpe, Anna Pettinelli, Rita Rusic e Francesca Fagnani.

A rivelare qualcosa in più è stata l'ex opinionista del Gf Vip: "Ho visto Ilary, anche quando lavorava, molto magra, molto provata e tanto tesa. Nel senso, credo che stiano cercando di non far trapelare una situazione che secondo me è molto più complessa di quello che sembra. E mantenendo il focus sui figli, se ci dovesse essere il trasferimento di Ilary a Milano, si pone il problema del trasferimento dei bambini. Quindi è là che interverrà in maniera importante l'avvocato di Totti". Adriana Volpe, che ha vissuto la stessa situazione dopo la separazione con Roberto Parli, padre di sua figlia, ha aggiunto: "Cercheranno di garantire che i figli possano vedere agilmente sia il padre che la madre. Però logisticamente, se ci sono 500 km di distana, la cosa diventa certamente più complessa".

Il commento di Alberto Matano

Anche Alberto Matano ha ovviamente seguito gli sviluppi di questo che senza alcun dubbio è stato il gossip dell'estate, ma il suo commento è stato molto duro: "Non mi è piaciuto il fatto che, visto che in alcune interviste televisive Ilary smentiva voci e gossip, dopo che è stato acclarato che si separavano, è stata accusata di aver mentito. Chi siamo noi per stabilire quando, se e come, all'interno di una coppia avviene una rottura? Chi siamo noi per dire che invece in quel momento c'era un tentativo di riconciliazione?".

Ilary Blasi si trasferisce a Milano?

L'ipotesi fatta da alcuni beninformati sulla possibilità che Ilary Blasi si trasferisca a Milano non è del tutto infondata. La conduttrice lì avrebbe buona parte dei suoi impegni lavorativi, oltre che un nutrito gruppo di amici. Con lei porterebbe Isabel, la figlia più piccola, mentre Chanel e Cristian resterebbero a Roma con il papà. Secondo alcune indiscrezioni, però, Francesco Totti su questo sarebbe stato categorico: nessun trasferimento, a costo di arrivare fino in tribunale.