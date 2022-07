"Tua sorella Ilary è una mantenuta da vent'anni". E Melory Blasi si scaglia contro un uomo

Melory Blasi non ci sta a sorvolare sulle critiche feroci che prendono di mira la sorella Ilary dopo la notizia della separazione da Francesco Totti. I social continuano ad essere il luogo virtuale dove pareri contrastanti in difesa dell'ex capitano giallorosso o della showgirl si avvicendano costantemente. Melory aveva già scritto un primo commento rivolto ad Alex Nuccetelli, amico della ex coppia e referente di dichiarazioni sulla vicenda, e adesso, davanti all'ennesimo affronto verbale rilasciato sul suo profilo Instagram, è tornata a prendere fortemente le difese di Ilary.

I commenti su Ilary e la difesa di Melory

"A Melory, prima di parlare degli amici di Totti pensa a tua sorella che è meglio… vergogna", è stato il commento scritto da un uomo in calce ad una foto postata da Melory su Instagram. "Lo conosco da 20 anni" è stata la replica riferita al cognato. E ancora: "Vergognati tu". Ma non è finita, perché a stretto giro ecco arrivare un altro feroce attacco: "Ma statte zitta va che tua sorella è stata mantenuta per 20 e si prende una mega villa e più anche il mantenimento. Volate basso che è meglio…… famiglia Blasi!", ha scritto l'utente in questione che si è visto rispondere: "Ma la smetti di dire stron***? Qual è il tuo problema?".

Intanto Totti e Blasi, oggi lontani anche geograficamente con lei che è in Tanzania con i figli e l'altra sorella Silvia e lui rimasto a Roma con gli amici più fidati, continuano a non commentare più la delicata vicenda personale affrontando la questione in privato soprattutto per il bene dei loro ragazzi.