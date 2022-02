La battuta di Ilary Blasi su Totti a Michelle Impossible (che sfuggì ai telespettatori)

E' caccia ad ogni indizio che possa confermare o smentire la crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. E, dopo la rimozione della fede dall'anulare di lei e tutti i retroscena del caso, c'è chi è tornato con la mente a quella battuta da lei pronunciata appena una settimana fa nel corso della trasmissione Michelle Impossible a proposito del marito.

In occasione dello sketch tanto chiacchierato (e concluso col bacio tra Ilary e Michelle), la presentatrice romana si è resa protagonista di una gag che ha messo in comparazione la sua vita sentimentale con quella di Michelle. "Lei ha avuto due matrimonio, due - ha dichiarato una volta raggiunto il centro del palco - Lo sapete, èuna notizia fresca, ha vissuto questi amori da favola, idilliaci, fiabeschi". Poi ha proseguito: "Io invece ho avuto lo stesso marito da vent'anni, se non publico una foto da una settimana scrivono che siamo in crisi e che ci stiamo lasciando". Parole che sembrano inevitabilmente una smentita rispetto ai pettegolezzi delle ultime ore su una separazione con l'ex calciatore. Ma allora come mai nell'ultimo video pubblicato su Instagram, non c'è più traccia della fede al dito?