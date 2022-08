Gli amici difendono Ilary Blasi: "Non è la moglie inconsolabile tradita dal marito"

Ilary Blasi e Francesco Totti sono i temi cardine di questa estate 2022. Le foto di Ilary al mare o in compagnia degli amici mostrano una donna che cerca in tutti i modi di non vivere limitata dal gossip e anzi spesso è lei stessa che lo alimenta condividendo su Instagram scatti da capogiro. Un cambio di rotta per lei che sì, ha sempre usato i social, ma che però non ha mai condiviso così tanto.

Dietro a questa scelta ci sarebbe una motivazione tanto semplice quanto importante e a far chiarezza su ciò sarebbero stati alcuni amici di Blasi. "Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero", scrive il settimanale DiPiù citando fonti vicine alla conduttrice. "Credo che lei abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana" riporta ancora il magazine.

Totti invece, anche lui non troppo attivo sui social, si è chiuso in un silenzio quasi assordante. L'ex calciatore non vuole andare ad alimentare il gossip - già molto acceso - che lo vedrebbe felicemente mano nella mano a Noemi Bocchi.