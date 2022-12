Ilary Blasi, primo Natale senza Totti (che festeggia con Noemi e figli): foto e video delle serate

È stato un Natale decisamente nuovo per Ilary Blasi e Francesco Totti, per la prima volta l'uno lontano dall'altra dopo 20 anni. Proprio come accaduto negli ultimi mesi, anche nella giornata del 25 dicembre i social sono stati una finestra virtuale sui rispettivi festeggiamenti, con foto e video pubblicati per condividere le diverse atmosfere vissute dai due ex.

Ilary Blasi ha scelto la famiglia di origine per passare la festività: nelle storie Instagram una carrellata di brevi fimati l'hanno ritratta con le sorelle Melory e Silvia e poi, ancora, come parte di una grande tavolata debitamente allestita. E in serata, ecco un breve momento davanti al tavolo verde da gioco: "Le Tradizioni", scrive a corredo del filmato la conduttrice che, almeno a quanto pare dai contenuti social, non sembra essere accompagnata da Bastian Muller, l'uomo con cui è stata ripresa di recente e indicato come il nuovo compagno.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, tombolata con i figli

Sempre in famiglia, ma con membri diversi rispetto allo scorso anno, il Natale di Francesco Totti. Sui social sono circolati alcuni scatti che mostrano l'ex calciatore con Noemi Bocchi la sera della vigilia ma anche nella giornata del 25 dicembre durante una tombolata. Con lui e la nuova compagna (con cui è andato a vivere in un superattico a Roma) anche la figlia più piccola nata dal matrimonio con Ilary Blasi, Isabel, ritratta accanto alla figlia che Noemi Bocchi ha avuto dall'ex marito. Presente anche Chanel, protagonista con il suo papà di un selfie natalizio.